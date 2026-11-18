Wall Street backade inför Nvidias rapport

Wall Street föll tydligt på tisdagen inför Nvidias kvartalsrapport efter stängning. Nedgången var bred och speglade en allmän oro bland investerare, snarare än bara press på AI-aktier. Vid stängning stod indexen så här: · S&P 500: -1,0% · Dow: -1,6% · Nasdaq: -0,7% Nvidia sjönk runt 1 procent inför kvartalsrapporten efter stängning. Aktien har fallit nästan 24 procent i november och går mot sin sämsta månad sedan april 2022. Samtidigt överväger Nvidias styrelse inte att ta tillbaka Jensen Huang som vd, enligt CNBC.