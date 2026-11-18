”GTA”-utvecklarens aktie lyfter efter lyriska recensioner
”Grand theft auto VI” har redan fått höga betyg av de som spelat i Nya Zeelands tidszon. Spelutvecklaren Take Two lyfter 7 procent i den amerikanska förhandeln efter spelet fått betyget 99 av 100 när Metacritic samlat recensionerna som kommit ut, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.
Hittills har sajten samlat 135 recensioner.
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