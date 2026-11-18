Stockholmsbörsen öppnar kring nollan. Vid 9.20 står indexen:



· OMXS30: -0,1 %

· OMXSPI: +0,2 %



Gårdagens Wall Street stängde på minus, men Nvidia lyfte nära 5 procent i efterhandeln när senaste kvartalsrapporten släpptes i går kväll. Rapporten visade att vinsten mer än fördubblats från samma period i fjol, och att bolaget väntar sig att omsättningen ska öka i nästa kvartal.

Asienbörserna handlas mestadels med små plus. Sydkoreanska Kospi studsar upp efter Nvidiarapporten som lugnar oron för AI-investeringarna.

Oljepriset handlas i stort sett oförändrat jämfört med i går morse på 92 dollar per fat.

Bland dagens rekommendationer har Arctic inlett bevakning på livsmedelsjätten Axfood med en köpstämpel. Teknikbolaget Mycronic har fått en köpstämpel av Nordea. Axfood stiger 1,5 procent och Mycronic 4 procent.

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