Wall Street öppnar nedåt på tisdagen inför Nvidias kvartalsrapport efter stängning. Samtidigt stiger flera chipbolag efter nya uppgifter om Anthropics börsnotering. Vid 15.40-tiden står indexen så här:



· S&P 500: -0,2 %

· Dow: -0,6%

· Nasdaq: - 0,1%



Nvidia stiger runt 0,1 procent efter öppning. Trots uppgången har aktien fallit nästan 24 procent i november och går mot sin sämsta månad sedan april 2022. Nvidias styrelse överväger inte heller att ta tillbaka Jensen Huang som vd, enligt CNBC.

Flera chipbolag stiger efter uppgifter om att Anthropic kan sätta priset i torsdagens börsnotering högre än det tidigare intervallet på 70–78 dollar per aktie.

Home Depot faller omkring 2 procent efter beskedet om en ny vd, trots ett bättre kvartalsresultat än väntat. Disney backar nästan 1 procent.

Klarna stiger över 5 procent efter sin kvartalsrapport. Intäkterna ökade med 12 procent till omkring 9,6 miljarder kronor, bättre än väntat. Samtidigt redovisade det svenska betalbolaget en förlust på omkring 620 miljoner kronor.

Nya siffror visar samtidigt att detaljhandeln i USA ökade med 0,2 procent i oktober, i linje med förväntningarna. Exklusive bensin och bilar ökade försäljningen med 0,6 procent, mer än väntat.

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