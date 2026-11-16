Wall Street öppnar nedåt på måndagen, med störst press på techbolagen. AI-oron står åter i centrum inför Nvidias rapport och Anthropics börsnotering senare i veckan. Vid 16-tiden står indexen så här:



· S&P 500: -0,8%

· Dow: -0,3%

· Nasdaq: -1,4 %



Nvidia faller omkring 2 procent inför tisdagens kvartalsrapport. Rapporten blir den första sedan Jensen Huang lämnade vd-posten förra veckan, vilket fick aktien att rasa 13 procent på en vecka.

—Resultatet kan visa ett bolag på topp, men huvudfokus blir vad Huangs avgång betyder för strategin, säger Russ Mould, investeringschef på AJ Bell, till AFP.

Även andra AI-aktier pressas. Micron, Intel och AMD faller över 5 procent, medan Oracle backar nära 3 procent.

Senare i veckan väntar ännu ett test för AI-marknaden när Anthropic planerar sin börsnotering. Bolaget siktar på en värdering på omkring 1 400 miljarder dollar. Noteringen blir ett test på hur stort intresset för AI-investeringar fortfarande är, enligt CNBC.

Space X handlas runt nollan efter helgens Starship-flygning. Bolaget lyckades fånga raketens övre steg från omloppsbana, medan det första steget exploderade efter ett misslyckat fångstförsök, enligt CNBC.

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