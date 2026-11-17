(FREDRIK SANDBERG / TT / TT Nyhetsbyrån)

Stockholmsbörsen väntas öppna nedåt, enligt handeln på IG Markets.

Asienbörserna handlas mestadels på rött under morgonen, där störst nedgång syns på sydkoreanska Kospi som backar 3 procent.

Oljepriset däremot fortsätter ner och brentoljan kostar drygt 91,50 dollar på morgonen.

Luftvärmepumpbolaget Nibes rapport på morgonen visade högre lönsamhet än vad analytikerna spått på förhand.

Skistar har fått en sänkt rekommendation till behåll från tidigare köp, av ABG Sundal Collier. Nordea tar upp bevakningen av Sweco och sätter en köprekommendation.

Under kvällen släpps rapporter både från Nvidia och Klarna.

Texten uppdateras.