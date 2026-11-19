Vy över Västerbron och Norr Mälarstrand i Stockholm.

Stockholmsbörsen ser ut att stiga i inledningen, enligt terminshandeln på IG Markets.

Oljepriset handlas oförändrat på 92 dollar per fat.

På Asienbörserna syns små uppgångar på Tokyo- och Seoulbörsen, och små nedgångar i Kina.

Dagens stora börshändelse är Anthropics notering i USA, som blir den största någonsin.

Friluftsklädesbolaget Revolution Race visade ökad omsättning men hade en lägre lönsamhet än väntat, visar morgonens rapport för senaste kvartalet.

Nummerupplysningsbolaget Truecaller har fått en köprekommendation från ABG Sundal Collier från tidigare behåll. SB1 Markets inleder bevakning av Ericsson med rekommendationen ”behåll” och de sätter en riktkurs som är 5 procent högre än gårdagens stängningskurs.