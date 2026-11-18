Metallpriserna faller tungt på onsdagen och drar med sig gruvbolagen i raset. Kopparpriset är ner kring 5 procent sedan hedgefondprofilen Stan Druckenmiller, som tidigare var en stark förespråkare för koppar som AI-investering, vänt och blivit negativ till metallen, skriver Bloomberg.

– Efterfrågan på koppar liknar i dag mer vad vi brukar se under en lågkonjunktur än i en växande ekonomi, säger Mercuria Energy Groups analyschef Nicholas Snowdon enligt nyhetsbyrån.

På Stockholmsbörsen föll gruvjätten Boliden 4 procent på onsdagen, medan Lundin Mining rasade över 10 procent och Lundin Gold föll 6 procent.