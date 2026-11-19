New York-börserna ser ut att öppna tydligt uppåt inför AI-bolaget Anthropics börsnotering. Terminerna för det tekniktunga Nasdaq 100-indexet stiger 2 procent i förhandeln.

På den så kallade gråmarknaden utanför den ordinarie börsen stiger Anthropic över 20 procent. Derivathandeln på IG International indikerar en uppgång på 27 procent, rapporterar Bloomberg.

– Det blir en viktig värdemätare på investerarnas AI-aptit, säger Callie Cox, chefsstrateg på Plancorp, till Bloomberg.

Flera av AI-bolagen som haft motvind den senaste tiden, inte minst Nvidia, stiger i förhandeln. Nvidia klättrar 2 procent, Coreweave 6 procent och Sandisk 5 procent.

Walmarts resultat för tredje kvartalet kom in strax över analytikernas förväntningar för omsättning och vinst, rapporterar CNBC. Bolaget höjer också utsikterna för helåret.

Räntan på tioåriga amerikanska statsobligationen har stigit till 5,09 procent efter att marknaden särskådat mötesprotokollet från centralbanken Federal Reserve.

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