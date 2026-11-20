New York-börsen inleder fredagshandeln på röda siffror. Breda S&P 500-indexet backar 1,5 procent medan Dow Jones backar 0,2 procent. Tekniktunga Nasdaq faller 2,8 procent efter drygt en timmes handel. Det gör att Nasdaq hamnar på röda siffror för året.

På bolagsfronten backar AI-jätten Anthropics aktie 10 procent, dagen efter börsdebuten som stängde med en uppgång på 17 procent. Chiptillverkarna AMD, Nvidia och Micron faller alla mer än 5 procent.

Deutsche Bank-strategen Binky Chadha tycker sig se en ”väldigt översåld” marknad efter en tung vecka med AI-frossa på börsen.

– Det har spillt över på den bredare marknaden, säger han till CNBC.