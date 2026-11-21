Flera faktorer ligger bakom techaktiernas fall på New York-börsen, enligt kommentarer i Financial Times och Business Insider. FT:s Katie Martin skriver att AI-febern har avtagit och att det egentligen inleddes redan i somras, när asiatiska chiptillverkares aktier föll tillbaka.

Sedan dess har investerare ifrågasatt techbolagens skuldsättning och invånarna har tröttnat på att få stora datacenter som grannar, skriver Martin efter att det tekniktunga Nasdaq-indexet rasat över fem procent och landat under nollan sedan årsskiftet.

”Nu framstår veckans spektakulära börsnotering av AI-bolaget Anthropic mindre som en triumf och mer som ett sista hurra.”

Business Insiders William Edwards skriver att sektorn redan var på fall innan Anthropics notering och att AI-bolagets entré inte kunde ge techaktierna ny fart. Noteringen löser inte problemen med stigande kostnader och oro för mer AI-regleringar, skriver han och lyfter ännu en faktor:

”För att inte nämna att AI-bolagens de facto ledare, Jensen Huang, och alla hans affärer nu är borta från Nvidia.”