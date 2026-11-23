Fortsatt börsfall i Asien – lugnare start väntas i Stockholm
Stockholmsbörsen ser ut att öppna veckan på små plus, enligt terminshandeln på IG Markets.
Detta efter stora börsnedgångar världen över förra veckan.
På morgonen fortsätter börsen i Sydkorea att falla med 3 procent. Tokyobörsen är stängd och indexen i Kina visar små rörelser.
Men det ser ljusare ut för USA. I måndagens förhandel lyfter tekniktunga Nasdaq och breda S&P 500 2-3 procent.
Handelsbanken, Swedbank och SEB har fått höjda riktkurser av Morgan Stanley.
Texten uppdateras.
Börstjänster
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen