(Mickan Mörk / TT / TT Nyhetsbyrån)

Stockholmsvy över Gamla stan och Slussen med guldbron i förgrunden.

Stockholmsbörsen ser ut att öppna veckan på små plus, enligt terminshandeln på IG Markets.

Detta efter stora börsnedgångar världen över förra veckan.

På morgonen fortsätter börsen i Sydkorea att falla med 3 procent. Tokyobörsen är stängd och indexen i Kina visar små rörelser.

Men det ser ljusare ut för USA. I måndagens förhandel lyfter tekniktunga Nasdaq och breda S&P 500 2-3 procent.

Handelsbanken, Swedbank och SEB har fått höjda riktkurser av Morgan Stanley.

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