Nvidias aktie rusar 30 procent efter Huangs comeback
Chipgiganten Nvidias aktie rusar på Wall Street efter beskedet att Jensen Huang återfår jobbet som bolagets vd med omedelbar verkan.
Strax efter öppning är aktien upp över 30 procent.
Huang tvingades avgå för drygt en vecka sedan efter avslöjanden om flera utomäktenskapliga relationer, varav en uppgavs vara med en misstänkt kinesisk spion.
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