En del av Östermalm i Stockholm från ovan.

Stockholmsbörsen ser ut att inleda onsdagen avvaktande, enligt rörelserna i terminshandeln på IG Markets.

På Asienbörserna syns en ny våg av oro. Enligt uppgifter till media förbereder USA nya tullar mot Kina och EU, samtidigt som teknikoptimismen på Wall Street återigen har svalnat, rapporterar Reuters.

Tekniktunga Seoulbörsen rasar 6 procent, Taiwanbörsen 5 procent och Tokyobörsen 2,5 procent. I Fastlandskina sjunker börserna 2-3 procent.

Elektas rapport på morgonen visade en högre vinst än väntat, och en orderingång som steg 3 procent i konstanta valutakurser.

JP Morgan har sänkt rekommendationen för Volvo Cars till ”undervikt” från tidigare neutral.