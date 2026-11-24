Trots måndagens kraftiga rally är Nasdaq fortfarande ner omkring 5 procent i november.

Wall Street väntas backa i inledningen efter gårdagens rally, då Nasdaq steg 6,5 procent – den bästa börsdagen sedan Donald Trump pausade flera tullar i april 2025.

Nvidia faller över 5 procent i förhandeln efter gårdagens rusning på 31 procent när Jensen Huang återvände som vd. Återkomsten gav aktien ett kraftigt lyft, men oron kring Nvidias ledning och de enorma AI-investeringarna finns kvar.

Även Anthropic faller över 6 procent och handlades en kort stund under teckningskursen. Bolaget börsnoterades så sent som i torsdags och har haft stora svängningar sedan dess.

Analysfirman Wedbush tror ändå på Anthropic och sätter riktkursen till 120 dollar, 37 procent över måndagens stängning. Analytikern Ygal Arounian räknar med fortsatta svängningar.

– Anden är ute ur flaskan, säger han enligt CNBC.

Utanför techsektorn köper den franska läkemedelsjätten Sanofi amerikanska Insmed för omkring 41 miljarder dollar. Insmed stiger omkring 15 procent i förhandeln och Sanofi, som är noterad både i Paris och New York, lyfter 8 procent på Nasdaq.

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