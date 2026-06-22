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Eva Hamilton. (Anders Wiklund/TT)
Sveriges nya filmpolitik

Kritik mot ny filmpolitik: ”Europas bottenskikt”

Av Joel Malmén
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Regeringen får kritik från filmbranschen för sin nya filmpolitik, rapporterar SVT Kulturnyheterna.

– Det är just nu noll kronor till extra finansiering av film och tv-serier – svenska berättelser. Det betyder att vi cementerar oss i Europas bottenskikt vad gäller stöd per capita, säger Eva Hamilton, ordförande för Film & tv-producenterna.

Svenska Filminstitutets vd Anna Croneman kallar politiken ”ett svek mot filmskaparna och publiken”.

Regeringens filmproposition

Nya filmpolitiska mål – de sju nuvarande målen föreslås ersättas av tre:

Ett brett filmutbud av hög kvalitet skapas och visas i hela landet, svensk film lockar en stor publik nationellt och internationellt samt att filmarvet bevaras och används.

Produktionsincitamentet föreslås flyttas från Tillväxtverket till Filminstitutet. Den så kallade först-till-kvarn-principen för produktionsincitamentet avskaffas.

Filmstöd bör prioritera innehåll på svenska och nationella minoritetsspråk.

Källa: regeringen.se

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