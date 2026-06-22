Kritik mot ny filmpolitik: ”Europas bottenskikt”

Nya filmpolitiska mål – de sju nuvarande målen föreslås ersättas av tre:

Ett brett filmutbud av hög kvalitet skapas och visas i hela landet, svensk film lockar en stor publik nationellt och internationellt samt att filmarvet bevaras och används.

Produktionsincitamentet föreslås flyttas från Tillväxtverket till Filminstitutet. Den så kallade först-till-kvarn-principen för produktionsincitamentet avskaffas.

Filmstöd bör prioritera innehåll på svenska och nationella minoritetsspråk.

Källa: regeringen.se