Regeringen nobbar ”Netflix-skatt” och biomoms i limbo

Tidöpartierna presenterade i dag sin nya filmpolitiska proposition, som innebär en rad olika förändringar på området.

Den föreslagna skatten på strömningstjänster slopas helt, meddelar kulturminister Parisa Liljestrand (M).

– Vi tycker inte att vanliga människor som jobbar hårt för sina löner ska behöva drabbas av en streamingskatt som ytterst skulle läggas på konsumenten, säger hon.

Förslaget om att sänka biomomsen och övriga anslag skjuts på framtiden.

Konkret ska de sju filmmålen bli tre, enligt förslaget. Målen ska fokusera på publikens intresse, filmarvet och ett brett filmutbud.

Regeringen vill ta bort målen som handlar om jämställdhet, mångfald och barns rätt till skapande.

– De nya målen innebär mindre detaljstyrning och ett skifte från identitetspolitiska ambitioner till större fokus på publiken i hela landet, säger Jonas Andersson (SD).