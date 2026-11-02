Pressbild med programledarna i ”Morgonpasset i P3”. David Druid tvåa från vänster.

Expressens Kristin Lundell avskyr den typ av ”folkets blixträttegångar” som hon anser att P3-profilen David Druid utsatts för, skriver hon i en krönika.

Lundell har ingen aning om vad som skett i relationen för att orsaka det filmade och läckta bråket – hennes inställning är att potentiella brott ska utredas av polis, skriver hon.

”En framtid där smygfilmade bråk publiceras med Instagramscrollarna i soffan som domare känns däremot bara mörk.”

SvD:s Elsa Westerstad frågar sig varför alla nu bryr sig så mycket om David Druid.

”Vilket behov mättar dessa kändisuthängningar (i brist på bättre ord) förutom ett aldrig sinande skvallerbehov?”

Samhället kryllar av kvinnor som farit illa av närstående män, kvinnor som omgivningen inte klarar av att skydda. Detta faktum borde uppmärksammas mer, bortom kändisfokuset, anser Westerstad.