Karolina Ramqvist tar emot priset Årets svenska skönlitterära bok för ”Nattsäsong” under Augustgalan på Dramaten i Stockholm.

Krönikörerna på kultursidorna är för en gångs skull mer eller mindre överens: fel bok vann Augustpriset för Årets skönlitterära bok.

Fackbokspriset kom lindrigare undan. SvD:s Anders Q Björkman skriver att det inte går att värja sig mot ”När jag dog” och DN:s Jan Eklund tycker att Per Svensson ”mötte sin sista deadline med stil och värdighet”.

Men det var inte många som anade att det var Karolina Ramqvist som skulle kamma hem Sveriges kanske mest prestigefyllda pris för skönlitteratur.

Aftonbladets Rasmus Landström säger att han höll på att trilla av stolen.

”Det är ju den klart sämsta boken hon har skrivit. Ingen jag har pratat med har gillat den”, skriver han.

SvD:s Josefin de Gregorio vill gärna hålla sig till ett enkelt ”nej, men kom igen nu”. Men hon utvecklar:

Hon skriver att Ramqvist borde ha fått Augustpriset för två år sedan, för ”Den första boken”. Inte för ”Nattsäsong”, som hon kallar för en av Ramqvists svagare romaner.

”Jag vill, för jag vet inte vilken gång i ordningen, höja ett trött ögonbryn och göra en trött min åt Augustjuryn.”