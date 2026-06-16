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Bron Ponte do Esqueleto i São Paulo-regionen där olyckan inträffade. Bilden är tagen 2007. (CC BY-SA 3.0, Anderson Martins, Wikicommons)
Utrikes

Kvinna dog i bungyjump-olycka – var inte fastspänd

Av Alice Hermansson
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En 21-årig kvinna dog i en bungyjump-olycka i Brasilien efter att instruktörerna missat att spänna fast henne i säkerhetslinorna, rapporterar BBC.

Olyckan inträffade vid en övergiven bro i São Paulo-regionen på lördagen. Hon dödförklarades på plats.

Tre instruktörer greps på platsen och misstänks för vållande till annans död. Polisen Andrea Levy leder utredningen och uttalade sig om händelsen på måndagen, skriver The Guardian.

– De minns inte om de glömde att fästa repen, vem som egentligen skulle ha gjort det eller vem som missade att kontrollera det. Faktum är dock att repen inte var fästa vid henne, sa hon.

Platsen är populär bland extremsportare, där många kastar sig ut från klippan med rep.
BBC
Stupet från bron är 40 meter djupt
www.theguardian.com
Flera personer har omkommit på samma plats
Aftonbladet
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