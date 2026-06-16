Kvinna dog i bungyjump-olycka – var inte fastspänd

En 21-årig kvinna dog i en bungyjump-olycka i Brasilien efter att instruktörerna missat att spänna fast henne i säkerhetslinorna, rapporterar BBC.

Olyckan inträffade vid en övergiven bro i São Paulo-regionen på lördagen. Hon dödförklarades på plats.

Tre instruktörer greps på platsen och misstänks för vållande till annans död. Polisen Andrea Levy leder utredningen och uttalade sig om händelsen på måndagen, skriver The Guardian.

– De minns inte om de glömde att fästa repen, vem som egentligen skulle ha gjort det eller vem som missade att kontrollera det. Faktum är dock att repen inte var fästa vid henne, sa hon.