Kvinna misstänks för mord efter sökinsats på Vättern
En kvinna har gripits misstänkt för mord efter att en man hittats död på en båt på Vättern under onsdagen, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Enligt åklagaren Klara Åbyhammar är kvinnan skäligen misstänkt, den lägre misstankegraden.
Till Nerikes Allehanda uppger kvinnans advokat Peter Sivenius att han i nuläget inte kan säga om hon nekar till brott eller inte.
Det var på onsdagsmorgonen som två personer anmäldes försvunna efter en båttur i Askersund, vilket ledde till en räddningsinsats och att mannen hittades död.
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