Man dog på båt i Vättern – kvinna släpps fri

En bild från vättern. Bilden har ingenting med fallet att göra.

Den kvinna som varit misstänkt för mord efter att en man hittats död på en båt i Askersund har släppts på fri fot, meddelar Åklagarmyndigheten.

Obduktionen är klar och enligt den första bedömningen finns det inget som talar för att mannen mördats.

– Jag bedömer inte att det i nuläget finns några skäl att hålla kvinnan fortsatt häktad och har därför beslutat att försätta henne på fri fot, säger kammaråklagare Clara Åbyhammar i ett uttalande.