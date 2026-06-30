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En bild från vättern. Bilden har ingenting med fallet att göra. (Hans Andersson / TT)
Misstänkta mordet på Vättern

Man dog på båt i Vättern – kvinna släpps fri

Av Jacob Ruderstam
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Den kvinna som varit misstänkt för mord efter att en man hittats död på en båt i Askersund har släppts på fri fot, meddelar Åklagarmyndigheten.

Obduktionen är klar och enligt den första bedömningen finns det inget som talar för att mannen mördats.

– Jag bedömer inte att det i nuläget finns några skäl att hålla kvinnan fortsatt häktad och har därför beslutat att försätta henne på fri fot, säger kammaråklagare Clara Åbyhammar i ett uttalande.

Kvinnan är inte längre häktad ...
Sveriges Television
... men misstankarna kvarstår
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Åklagarmyndighetens pressmeddelande
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