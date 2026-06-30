Man dog på båt i Vättern – kvinna släpps fri
Den kvinna som varit misstänkt för mord efter att en man hittats död på en båt i Askersund har släppts på fri fot, meddelar Åklagarmyndigheten.
Obduktionen är klar och enligt den första bedömningen finns det inget som talar för att mannen mördats.
– Jag bedömer inte att det i nuläget finns några skäl att hålla kvinnan fortsatt häktad och har därför beslutat att försätta henne på fri fot, säger kammaråklagare Clara Åbyhammar i ett uttalande.
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