Larm om saknade personer efter båttur i Askersund

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På onsdagsmorgonen inleddes en räddningsinsats vid en småbåtshamn i Askersund, skriver polisen på sin hemsida. Orsaken till insatsen är att två personer har anmälts försvunna efter att ha åkt på en båttur under tisdagen.

Strax innan klockan 09 på onsdagen meddelar polisen att man har påträffat båten och att en kontroll genomförs.

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