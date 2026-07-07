Kvinna som mördade sin mamma får sänkt straff

Hovrätten sänker straffet för en kvinna som mördade sin mamma i Norberg i januari i år, rapporterar SVT Nyheter Västmanland. Straffet blir nu 18 års fängelse i stället för livstid.

Hovrätten anser att det är bevisat att kvinnan mördade mamman men konstaterar också att hon hade en psykisk störning som gjorde att hon hade svårt att kontrollera sina handlingar.

Kvinnan har under rättegången nekat till mord och yrkat på att frikännas.