Kvinna till sjukhus efter våldtäkt i Karlskrona

En kvinna har förts till sjukhus efter att ha blivit våldtagen i Karlskrona, uppger polisen.

Patruller larmades till platsen under morgonen på midsommarafton och spärrade av en plats. Kvinnan tros ha blivit utsatt utomhus i anslutning till ett flerfamiljshus.

Det finns ingen gripen eller misstänkt, enligt polisen.