Kvinna till sjukhus efter våldtäkt i Karlskrona
En kvinna har förts till sjukhus efter att ha blivit våldtagen i Karlskrona, uppger polisen.
Patruller larmades till platsen under morgonen på midsommarafton och spärrade av en plats. Kvinnan tros ha blivit utsatt utomhus i anslutning till ett flerfamiljshus.
Det finns ingen gripen eller misstänkt, enligt polisen.
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