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Inrikes

Kvinna till sjukhus efter våldtäkt i Karlskrona

Av Jacob Ruderstam
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En kvinna har förts till sjukhus efter att ha blivit våldtagen i Karlskrona, uppger polisen.

Patruller larmades till platsen under morgonen på midsommarafton och spärrade av en plats. Kvinnan tros ha blivit utsatt utomhus i anslutning till ett flerfamiljshus.

Det finns ingen gripen eller misstänkt, enligt polisen.

Polisen: ”Platsen där kvinnan påträffades undersöks”
TT
Brottet ska ha skett utomhus
www.tv4.se
Polisens händelsenotis
polisen.se
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