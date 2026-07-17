L i Uppsala vill locka studenter – säljer starköl

Liberalerna ska sälja starköl i sin valstuga i Uppsala under augusti, skriver UNT.

Bakgrunden till beslutet är bland annat att man vill testa den nya lagen som gör det möjligt att servera alkohol utan mat, skriver P4 Uppland.

Men enligt partiets ansökan om alkoholtillstånd skriver L att man vill locka studenter, skriver Dagens ETC.

Beslutet får kritik. Nykterhetsorganisationen Movendi Sverige säger att det handlar om ett ett ”ansvarslöst och populistiskt utspel”, enligt radion.