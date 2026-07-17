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Liberalernas valstuga på Medborgarplatsen i Stockholm inför riksdagsvalet 2018. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

L i Uppsala vill locka studenter – säljer starköl

Av Hannah Gustafsson
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Liberalerna ska sälja starköl i sin valstuga i Uppsala under augusti, skriver UNT.

Bakgrunden till beslutet är bland annat att man vill testa den nya lagen som gör det möjligt att servera alkohol utan mat, skriver P4 Uppland.

Men enligt partiets ansökan om alkoholtillstånd skriver L att man vill locka studenter, skriver Dagens ETC.

Beslutet får kritik. Nykterhetsorganisationen Movendi Sverige säger att det handlar om ett ett ”ansvarslöst och populistiskt utspel”, enligt radion.

Kommunalrådet Eva Edwardsson: ”Jag ser faktiskt inga risker över huvud taget”
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Nykterhetsorganisationen: Hade förväntat oss ett ansvarsfullt agerande av ett riksdagsparti
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S-studenter tycker att försöket är desperat: ”Kanske enda sättet att få unga att rösta på Liberalerna”
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