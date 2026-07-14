Läkare: AI-råd underminerar vården för ätstörningar
Läkare som specialiserar sig på ätstörningar blir allt tröttare på att artificiell intelligens ofta ger skadliga råd som underminerar deras expertis. Människor listar vad de äter,…
The Wall Street Journal
How AI Advice Is Undermining Eating-Disorder Therapy
Even a chatbot trained on nutrition and fitness re…
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen