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Innovation & framtid

Läkare: AI-råd underminerar vården för ätstörningar

(VIRGINIA GABRIELLI FOR WSJ)

Läkare som specialiserar sig på ätstörningar blir allt tröttare på att artificiell intelligens ofta ger skadliga råd som underminerar deras expertis. Människor listar vad de äter,…

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The Wall Street Journal

How AI Advice Is Undermining Eating-Disorder Therapy

Even a chatbot trained on nutrition and fitness re…

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