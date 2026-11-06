En 21-årig man misstänks för att ha ”äventyrat den allmänna säkerheten” efter att i minusgrader ha lämnat kvar sin 17-åriga vän på Tysklands högsta bergstopp, Zugspitze. Det rapporterar BBC.

Duon gav sig av från Österrike tidigt på morgonen för att titta på soluppgången på bergstoppen. Väl där möttes de av tolv minusgrader och snö upp till knäna. Av okänd anledning skildes de åt, och 21-åringen tog sig ner på egen hand.

Den 17-åriga kvinnan ringde efter hjälp och kunde räddas från 2 500 meters höjd. Kvinnan, som drabbats av hypotermi, fick vårdas på sjukhus.

Fallet utreds nu av österrikisk polis. I landet kan den som äventyrar en annan persons säkerhet straffas med upp till tre månaders fängelse, skriver BBC.