Tre exklusiva lampor värda sammanlagt 450 000 kronor har stulits från Karlskrona konserthus i helgen, rapporterar flera lokala medier.

Stölden upptäcktes först på måndagen när scenmästaren skulle tända i entrén, som då märkte att lamporna var försvunna.

Lamporna av dansk design väger 17 kilo styck och hängde högt upp i taket. Men tjuvarna kunde arbeta ostört. Enligt Karlskronas kulturchef Lenny Mostberg var hela huset larmat – förutom foajén, där lamporna hängde.

Polisen utreder nu händelsen.