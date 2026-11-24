Lampor värda närmare halv miljon stulna från konserthus
Tre exklusiva lampor värda sammanlagt 450 000 kronor har stulits från Karlskrona konserthus i helgen, rapporterar flera lokala medier.
Stölden upptäcktes först på måndagen när scenmästaren skulle tända i entrén, som då märkte att lamporna var försvunna.
Lamporna av dansk design väger 17 kilo styck och hängde högt upp i taket. Men tjuvarna kunde arbeta ostört. Enligt Karlskronas kulturchef Lenny Mostberg var hela huset larmat – förutom foajén, där lamporna hängde.
Polisen utreder nu händelsen.
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