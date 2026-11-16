Den förre nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm vill bli friad från brott. Han har överklagat sin fällande hovrättsdom till Högsta domstolen, skriver DN.

Landerholm fälldes av Svea hovrätt för vårdslöshet med hemlig uppgift, efter att ha glömt kvar hemliga handlingar i ett olåst värdeskåp på en kursgård. De hittades av en städerska efter att han åkt därifrån.

Det har hittills gjorts två prövningar av skuldfrågan och tingsrätt och hovrätt har kommit fram till olika slutsatser.