KU kommer att gå vidare med granskningen av Landerholmsaffären trots att domen överklagats till Högsta domstolen. Det rapporterar Altinget.

– Vi har haft utskottssammanträde i dag och fattat beslut om att ge de politiska tjänstemännen på KU-kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag, säger KU-ledamoten Jennie Nilsson (S).

Henrik Landerholm dömdes för vårdslöshet med hemliga uppgifter i oktober. I måndags kom beskedet att han överklagar domen. Konstitutionsutskottets ordförande Oscar Sjöstedt (SD) ville att man skulle avvakta tills rättsprocessen är avslutad, men eftersom de rödgröna partierna har majoritet går man vidare med granskningen.