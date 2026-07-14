Långa fängelsestraff för gängtoppar i Göteborg

Två högt uppsatta personer inom det kriminella nätverket ”T-falangen” har dömts till långa fängelsestraff för narkotikabrott, rapporterar GP.

Det handlar om en 28-årig man och en 38-årig kvinna som haft roller som vice ledare och ”ekonomichef” i gänget. Båda får runt sju års fängelse.

Samtidigt sitter den högste ledaren för gänget fortfarande häktad i väntan på rättegång, ett år efter att han lämnade.

T-falangen har varit den mest aggressiva kriminella gruppen i Västsverige, där man legat i konflikt med ”Z-falangen”, skriver GP.