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Illustrationsbild. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
GängvåldetKriminaliteten

Långa fängelsestraff för gängtoppar i Göteborg

Av Anders Hovne
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Två högt uppsatta personer inom det kriminella nätverket ”T-falangen” har dömts till långa fängelsestraff för narkotikabrott, rapporterar GP.

Det handlar om en 28-årig man och en 38-årig kvinna som haft roller som vice ledare och ”ekonomichef” i gänget. Båda får runt sju års fängelse.

Samtidigt sitter den högste ledaren för gänget fortfarande häktad i väntan på rättegång, ett år efter att han lämnade.

T-falangen har varit den mest aggressiva kriminella gruppen i Västsverige, där man legat i konflikt med ”Z-falangen”, skriver GP.

Ledaren väntas åtalas under hösten
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Polisen om T-falangen: ”Extremt reducerade” (15 december)
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Enligt den kanadensiska nyhetskanalen CBC News greps 29-åringen den 9 januari (maj 2025)
www.cbc.ca
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