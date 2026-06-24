Våldet minskar – färre barn begår grova brott

Det grova våldet har mattats av, skriver TV4 Nyheterna. Mellan januari och maj i år sköts åtta personer ihjäl, jämfört med 26 motsvarande period i fjol. Antalet sprängdåd sjönk från 95 till 63 under samma period.

En faktor är att barntorpederna blivit färre – det har blivit svårare för gängen att locka barn att skjuta eller spränga, enligt polisen.

– Föräldrar har börjat ta mer ansvar för sina ungdomar, men ungdomar börjar även förstå att man kommer inte att få betalt om man utför de här uppdragen, säger Rasem Chebil, operativ chef för grova brott i Malmö.

Stockholmspolisen delar bilden, men betonar att den också har att göra med att polisen stoppar brott med tidiga insatser – det ringer fortfarande föräldrar varje vecka vars barn är på väg in i kriminalitet.