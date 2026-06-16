Gängman gripen i Turkiet – misstänks för flera brott
En man i 30-årsåldern som misstänks för flera brott i Sverige har gripits i Turkiet efter att ha varit internationellt efterlyst, rapporterar TV4 Nyheterna.
Mannen har kopplingar till gängkriminalitet och misstänks för grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling och medhjälp till försök till mord.
– Det är ett nytt gott exempel på hur internationellt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter fungerar, säger polismästare Anders Wiberg, chef för internationella enheten på Noa, i ett pressmeddelande.
Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024.
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