Uppgifter: Svensk gängtopp gripen i Turkiet

En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier. Det rapporterar SVT Nyheter och Aftonbladet.

– Den här personen ska ses som ledande figur i ”Lejonen”, säger SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu.

”Lejonen” är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige.

Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, två lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps.

Åklagaren Alexandra Bittner säger att hon inte känner till uppgifterna om gripandet.