Uppgifter: Svensk gängtopp gripen i Turkiet
En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier. Det rapporterar SVT Nyheter och Aftonbladet.
– Den här personen ska ses som ledande figur i ”Lejonen”, säger SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu.
”Lejonen” är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige.
Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, två lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps.
Åklagaren Alexandra Bittner säger att hon inte känner till uppgifterna om gripandet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen