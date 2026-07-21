Trots pressen – turkiska vapen säljs till Sverige

Sveriges regering och polis har pressat Turkiet att stoppa flödet av piratkopierade skjutvapen till Sverige. En försäljare har särskilt pekats ut av svensk polis – men fortsätter ändå sin försäljning, skriver SvD.

När tidningen tog kontakt räckte det med 20 minuters chatt för att få förslag på pris, betalning och leverans till Sverige.

Sverige jobbar ”stenhårt” för att stärka samarbetet med Turkiet, säger Anders Wiberg, chef för Nationella operativa avdelningens (Noa) internationella enhet.

– Jag kan säga att vi på den polisoperativa nivån i dag har ett bra samarbete med turkisk polis, och vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med dem.