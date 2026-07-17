Hovrätten sänker straffen för gängmän i Umeå

Tre män med koppling till Dalennätverket döms även i hovrätten för att ha bedrivit omfattande narkotikaförsäljning i bland annat Umeå.

I tingsrätten fick männen sju, sju respektive åtta års fängelse. Hovrätten instämmer i många av bedömningarna, men anser att vissa av brotten inte var grova utan av normalgraden. Därför sänks påföljderna för två av männen med ett halvår vardera.

– Det är fråga om helhetsbedömningar av gärningarnas allvarlighet, säger hovrättsrådet Jonas Brodin.