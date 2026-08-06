Fler gripanden utomlands – men antalet efterlysta ökar

Johan Olsson, chef för Nationella operativa avdelningen (NOA), under en pressträff i oktober 2024.

Allt fler personer grips efter svenska efterlysningar i utlandet – ändå ökar det totala antalet efterlysta, rapporterar DN. Något som kan förklaras av att gängkriminaliteten har blivit allt mer internationell.

I juli var 720 personer efterlysta av Sverige genom Interpol. Till det kommer brottsmisstänkta personer som är eftersökta inom Schengen-området.

Enligt Johan Olsson, chef för polisens Nationella operativa avdelning (Noa), har svensk polis blivit bättre på att ”få ut budskapet om hur viktiga de internationella efterlysningarna är”.

– De får effekt, säger han till DN.