Fler gripanden utomlands – men antalet efterlysta ökar
Allt fler personer grips efter svenska efterlysningar i utlandet – ändå ökar det totala antalet efterlysta, rapporterar DN. Något som kan förklaras av att gängkriminaliteten har blivit allt mer internationell.
I juli var 720 personer efterlysta av Sverige genom Interpol. Till det kommer brottsmisstänkta personer som är eftersökta inom Schengen-området.
Enligt Johan Olsson, chef för polisens Nationella operativa avdelning (Noa), har svensk polis blivit bättre på att ”få ut budskapet om hur viktiga de internationella efterlysningarna är”.
– De får effekt, säger han till DN.
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