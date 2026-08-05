188 efterlysta svenskar har gripits utomlands i år

I måndags lade spansk polis upp en video som visar gripandet av den svenske gängtoppen Emin Muqa Kulic.

Hittills i år har 188 svenskar som efterlysts för brott gripits utomlands – en ökning med 31 personer jämfört med samma period i fjol, rapporterar SVT Nyheter.

Enligt Johan Olsson, chef för polisens Nationella operativa avdelning (Noa), har det ökade antalet gripanden utomlands lett till minskat dödligt våld i Sverige.

– Det är kvittot för oss att det ger effekt. För oss är utmaningen att det hela tiden tillkommer nya aktörer. Det finns ingen lista vi kan beta av, säger Olsson till SVT.

I helgen greps den svenske gängtoppen Emin Muqa Kulic i Spanien, där han enligt SVT:s uppgifter misstänks ha befunnit sig i minst ett år.