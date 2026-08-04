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Statsminister Ulf Kristersson (M). (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
GängvåldetKriminaliteten

Osäkert om Shebab kan åtalas: ”Viktigast att han låses in”

Av Matilda Glaser
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Det är ännu oklart om gängtoppen Ali Shebab, som dömts till livstids fängelse i Irak, även kommer kunna åtalas i Sverige. Statsåklagare Helene Gestrin säger till SVT Nyheter att det finns anledning att fortsätta utreda Shebab och under hösten kommer man ta ställning till om åtal kan väckas.

Shebab kopplas till det kriminella nätverket Foxtrot och misstänks för flera brott i Sverige, däribland anstiftan och stämpling till mord. Bland annat har han pekats ut som beställare av masskjutningen i Gävle förra året.

Statsminister Ulf Kristersson (M) säger till SVT att han gärna hade sett Shebab ställas inför rätta även i Sverige.

– Det allra viktigaste är att han nu låses in och inte kan begå fler brott.

Gestrin menar att det framför allt finns intresse för svenska brottsoffer att kunna få upprättelse
Sveriges Television

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