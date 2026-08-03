Uppgift: Ali Shehab dömd till livstids fängelse i Irak
Ali Shehab, en av ledarna i det kriminella Foxtrot-nätverket, har dömts till livstids fängelse i Irak, enligt SVT:s källor.
21-årige Shehab var länge internationellt efterlyst innan han greps i Irak i december. Han var då häktad i sin utevaro misstänkt för en rad grova brott i Sverige, bland annat ett stort antal anstiftade mord.
Domen i Irak innebär att det blir svårare för offer i Sverige att få upprättelse, säger SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu.
– Men för svensk polis kvittar det så länge han är frihetsberövad en lång tid framöver.
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