Uppgift: Ali Shehab dömd till livstids fängelse i Irak

Ali Shehab, en av ledarna i det kriminella Foxtrot-nätverket, har dömts till livstids fängelse i Irak, enligt SVT:s källor.

21-årige Shehab var länge internationellt efterlyst innan han greps i Irak i december. Han var då häktad i sin utevaro misstänkt för en rad grova brott i Sverige, bland annat ett stort antal anstiftade mord.

Domen i Irak innebär att det blir svårare för offer i Sverige att få upprättelse, säger SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu.

– Men för svensk polis kvittar det så länge han är frihetsberövad en lång tid framöver.