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Arkivbild från Irak/Ali Shehab. (TT)
GängvåldetKriminaliteten

Uppgift: Ali Shehab dömd till livstids fängelse i Irak

Av Patrik Dahlin
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Ali Shehab, en av ledarna i det kriminella Foxtrot-nätverket, har dömts till livstids fängelse i Irak, enligt SVT:s källor.

21-årige Shehab var länge internationellt efterlyst innan han greps i Irak i december. Han var då häktad i sin utevaro misstänkt för en rad grova brott i Sverige, bland annat ett stort antal anstiftade mord.

Domen i Irak innebär att det blir svårare för offer i Sverige att få upprättelse, säger SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu.

– Men för svensk polis kvittar det så länge han är frihetsberövad en lång tid framöver.

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