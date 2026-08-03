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Bilder från spanska polisens video som visar gripandet. (Policía Nacional)
GängvåldetKriminaliteten

Bilder visar gripandet – tros ha varit i Spanien en längre tid

Av Matilda Glaser
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En video som publicerats av spansk polis visar hur den svenske gängtoppen Emin Muqa Kulic grips i en bostad i spanska Sitges.

Enligt uppgifter till SVT tillhör bostaden Jonas Falk, en av Sveriges mest omskrivna brottslingar. Enligt uppgifter till Expressen ska polisen länge ha haft obekräftade uppgifter om ett samarbete mellan Falk och Dalennätverket, som gängledaren tillhör.

Den gripne 21-åringen tros tidigare ha befunnit sig i Mexiko, där Dalennätverkets ledare Mikael ”Greken” Tenezos greps i oktober förra året. Enligt Expressen ska han därefter ha fortsatt lägga upp bilder från Mexiko i ett försök till avledningsmanöver, trots att han i själva verket befunnit sig i Spanien under en längre tid.

Jonas Falk dömdes förra veckan för narkotikabrott
Expressen
Beskrivs som Dalenledarens ”högra hand” (1 augusti)
Sveriges Television
Se videon från gripandet
Åklagarmyndigheten om gripandet
pressmeddelande · www.aklagare.se
Kristersson tackar polisen: Bra samarbete
Expressen
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