Bilder visar gripandet – tros ha varit i Spanien en längre tid

En video som publicerats av spansk polis visar hur den svenske gängtoppen Emin Muqa Kulic grips i en bostad i spanska Sitges.

Enligt uppgifter till SVT tillhör bostaden Jonas Falk, en av Sveriges mest omskrivna brottslingar. Enligt uppgifter till Expressen ska polisen länge ha haft obekräftade uppgifter om ett samarbete mellan Falk och Dalennätverket, som gängledaren tillhör.

Den gripne 21-åringen tros tidigare ha befunnit sig i Mexiko, där Dalennätverkets ledare Mikael ”Greken” Tenezos greps i oktober förra året. Enligt Expressen ska han därefter ha fortsatt lägga upp bilder från Mexiko i ett försök till avledningsmanöver, trots att han i själva verket befunnit sig i Spanien under en längre tid.