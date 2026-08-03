Svensk gängtopp gripen i Spanien – begärs utlämnad

Den 21-årige gängtoppen Emin Muqa Kulic har gripits i Spanien, bekräftar Åklagarmyndigheten. Kulic beskrivs som en ledargestalt i Dalennätverket och misstänks för flera grova brott, däribland medhjälp till mord och mordförsök.

– Vi menar att mannen har varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige, säger statsåklagare Ida Arnel i ett pressmeddelande.

En europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få 21-åringen utlämnad till Sverige. Enligt åklagaren misstänks han i huvudsak för samma brottslighet som Dalennätverkets ledare Mikael ”Greken” Tenezos, som greps i Mexiko i höstas och därefter överlämnades till Sverige.

Enligt SVT ska Kulic och Tenezos ha befunnit sig i Mexiko tillsammans innan Dalenledarens gripande.