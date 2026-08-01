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Emin Muqa Kulic/Jonas Falk. (Europol/Colombias säkerhetsdepartement/AP/TT)
GängvåldetKriminaliteten

Uppgifter: Gängtopp gripen i Jonas Falks hus

Av Joel Malmén
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Den 21-årige gängtoppen Emin Muqa Kulic har gripits i Sitges i Spanien, erfar SVT Nyheter.

Enligt uppgifterna greps Kulic i ett hus som tillhör Jonas Falk, som tidigare i veckan dömdes till nio års fängelse för kokainsmuggling.

Kulic pekas ut som en ledarfigur i Dalennätverket och sattes i maj upp på Europols ”most wanted”-lista. Han misstänks för en lång rad brott, däribland anstiftan och medhjälp till mord, vapenbrott och sprängningar.

21-åringen tros ha varit i sällskap med Dalennätverkets ledare Mikael ”Greken” Tenezos när denne greps i Mexiko i höstas. Enligt SVT:s uppgifter trodde svenska myndigheter att han var kvar i Mexiko, när han i själva verket bott en längre tid i Falks hus i Spanien.

Polisen bedömer att Dalennätverket är kraftigt försvagat
tv+text · Sveriges Television
Falk dömdes för att ha smugglat flera ton kokain (28 juli)
Aftonbladet
Kulic är häktad i sin utevaro för ett 20-tal brott (13 maj)
Expressen
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