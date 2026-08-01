Uppgifter: Gängtopp gripen i Jonas Falks hus

Den 21-årige gängtoppen Emin Muqa Kulic har gripits i Sitges i Spanien, erfar SVT Nyheter.

Enligt uppgifterna greps Kulic i ett hus som tillhör Jonas Falk, som tidigare i veckan dömdes till nio års fängelse för kokainsmuggling.

Kulic pekas ut som en ledarfigur i Dalennätverket och sattes i maj upp på Europols ”most wanted”-lista. Han misstänks för en lång rad brott, däribland anstiftan och medhjälp till mord, vapenbrott och sprängningar.

21-åringen tros ha varit i sällskap med Dalennätverkets ledare Mikael ”Greken” Tenezos när denne greps i Mexiko i höstas. Enligt SVT:s uppgifter trodde svenska myndigheter att han var kvar i Mexiko, när han i själva verket bott en längre tid i Falks hus i Spanien.