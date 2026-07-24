40-årig gängledare tillbaka i Sverige – ska avtjäna straff

Den man som utlämnats till Sverige från Turkiet är Maziar Vermahmood, som enligt polisen är högste ledare för M-falangen, ett av Göteborgs kriminella nätverk. Det skriver Göteborgs-Posten.

40-åringen har varit häktad i sin frånvaro sedan 2021, efter att hovrätten dömt honom till fem år och nio månaders fängelse för förberedelse till mord. Vermahmood och andra i samma gäng hade då haft planer på att mörda fyra personer i rivaliserande G-falangen.

Hans flykt till Turkiet möjliggjordes av att tingsrätten inte dömde Vermahmood för de allvarligaste misstankarna, vilket gjorde att han inte var häktad inför hovrättsdomen. Han blev senare internationellt efterlyst.

Efter flera år på flykt befinner han sig nu på svensk mark.

– Det finns ingenstans där ni kan gömma er, ingenstans där ni kan känna er säkra och ingenstans där vi inte kan nå er, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett uttalande.