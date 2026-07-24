Turkiet utlämnar gängtopp – varit efterlyst sedan 2022
En 40-årig man som i sin frånvaro har dömts för fyra fall av förberedelse till mord har utlämnats från Turkiet till Sverige, uppger polisen i ett pressmeddelande. Mannen har enligt polisen haft ”en central roll i ett västsvenskt kriminellt nätverk”.
2021 friades 40-åringen från de allvarligaste misstankarna i en rättegång i tingsrätten. I väntan på hovrättsförhandlingen släpptes han ur häktet och passade då på att lämna landet.
I sin utevaro dömde hovrätten honom 2022 till fem år och nio månaders fängelse. Två år senare greps 40-åringen i Turkiet, efter att ha varit efterlyst av Interpol.
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