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Ett flygplan är på väg att lämna flygplatsen i Istanbul i april 2019. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Lefteris Pitarakis/AP)
GängvåldetKriminaliteten

Turkiet utlämnar gängtopp – varit efterlyst sedan 2022

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En 40-årig man som i sin frånvaro har dömts för fyra fall av förberedelse till mord har utlämnats från Turkiet till Sverige, uppger polisen i ett pressmeddelande. Mannen har enligt polisen haft ”en central roll i ett västsvenskt kriminellt nätverk”.

2021 friades 40-åringen från de allvarligaste misstankarna i en rättegång i tingsrätten. I väntan på hovrättsförhandlingen släpptes han ur häktet och passade då på att lämna landet.

I sin utevaro dömde hovrätten honom 2022 till fem år och nio månaders fängelse. Två år senare greps 40-åringen i Turkiet, efter att ha varit efterlyst av Interpol.

Polisen: ”Vi vill tacka våra turkiska kollegor för ett utmärkt arbete”
TT
40-åringen ska nu avtjäna sitt fängelsestraff i Sverige
pressmeddelande · polisen.se
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