Turkiet utlämnar gängtopp – varit efterlyst sedan 2022

Ett flygplan är på väg att lämna flygplatsen i Istanbul i april 2019. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

En 40-årig man som i sin frånvaro har dömts för fyra fall av förberedelse till mord har utlämnats från Turkiet till Sverige, uppger polisen i ett pressmeddelande. Mannen har enligt polisen haft ”en central roll i ett västsvenskt kriminellt nätverk”.

2021 friades 40-åringen från de allvarligaste misstankarna i en rättegång i tingsrätten. I väntan på hovrättsförhandlingen släpptes han ur häktet och passade då på att lämna landet.

I sin utevaro dömde hovrätten honom 2022 till fem år och nio månaders fängelse. Två år senare greps 40-åringen i Turkiet, efter att ha varit efterlyst av Interpol.