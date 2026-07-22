Våldsvåg i Norrköping: ”Oro för grova brott”
Norrköping har drabbats av en våldsvåg i juli, med bland annat skottlossning, anlagda bränder och mordförsök. Det rapporterar SVT Nyheter Öst.
– Vi brukar prata om en röd lägesbild. Den har vi haft under en längre period. Vi har en oro för grova våldsbrott i Norrköping, säger polisområdeschefen Jan Hofvenstam.
En del av brotten kan kopplas till kriminella nätverk, medan andra ses som isolerade händelser. Norrköpingspolisen har kallat in extra resurser, både från regionen och nationellt.
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