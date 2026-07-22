ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Polis i Norrköping. Arkivbild. (Niklas Luks/TT)
GängvåldetKriminaliteten

Våldsvåg i Norrköping: ”Oro för grova brott”

Av Joel Malmén
Publicerad:

Norrköping har drabbats av en våldsvåg i juli, med bland annat skottlossning, anlagda bränder och mordförsök. Det rapporterar SVT Nyheter Öst.

– Vi brukar prata om en röd lägesbild. Den har vi haft under en längre period. Vi har en oro för grova våldsbrott i Norrköping, säger polisområdeschefen Jan Hofvenstam.

En del av brotten kan kopplas till kriminella nätverk, medan andra ses som isolerade händelser. Norrköpingspolisen har kallat in extra resurser, både från regionen och nationellt.

Hofvenstam: ”Vi har mycket mer resurser”
tv+text · Sveriges Television
Har blossat upp efter ett lugnt halvår (20 juli)
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen