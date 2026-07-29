ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. Polis. (Ian Hodgson / AP)
GängvåldetKriminaliteten

Norsk tonåring dömd – skulle döda för Foxtrot

Av Louise Cassemar
Publicerad:

En norsk 19-åring döms för stämpling till mord i Storbritannien, rapporterar norska medier. Enligt domstolen ska tonåringen ha blivit rekryterad av det svenska kriminella nätverket Foxtrot och ha rest till Storbritannien för att utföra ett mord.

Enligt åklagarna utnyttjades nätverket av den iranska regimen, skriver Reuters.

19-åringen greps i mars förra året på ett hotellrum i Huddersfield, rapporterar VG. Polisen hittade då både vapen och ammunition.

Enligt domen hade han gått med på att skjuta en person för 25 000 euro.

Straffet är ännu inte bestämt – riskerar 45 års fängelse
www.aftenposten.no
Oklart vem mannen hade fått i uppdrag att döda
Verdens Gang
Tonåringen var först anklagad för olaga vapeninnehav
Sveriges Television
Tonåringen säger att han hade vapnet för att skjuta sig i foten
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
GängvåldetKriminalitetenBrott