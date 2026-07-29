Norsk tonåring dömd – skulle döda för Foxtrot

En norsk 19-åring döms för stämpling till mord i Storbritannien, rapporterar norska medier. Enligt domstolen ska tonåringen ha blivit rekryterad av det svenska kriminella nätverket Foxtrot och ha rest till Storbritannien för att utföra ett mord.

Enligt åklagarna utnyttjades nätverket av den iranska regimen, skriver Reuters.

19-åringen greps i mars förra året på ett hotellrum i Huddersfield, rapporterar VG. Polisen hittade då både vapen och ammunition.

Enligt domen hade han gått med på att skjuta en person för 25 000 euro.