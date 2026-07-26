19-årig gängman döms – försökte sälja guldrevolver

Poliser utanför Göteborgs tingsrätt i samband med en annan rättegång.

En 19-årig gängmedlem döms för grovt vapenbrott efter att polisen hittat material i hans telefon som tyder på att han försökt sälja en guldfärgad revolver, skriver GP.

Enligt utredningen är 19-åringen en så kallad B-aktör inom det kriminella nätverket Backagänget. Det innebär att han inte är en del av den högsta ledningen utan befinner sig på nivån strax under.

Mannen har nekat till brott och hävdat att någon annan använt hans telefon och att vapnet i fråga var en attrapp.