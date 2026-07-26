ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Poliser utanför Göteborgs tingsrätt i samband med en annan rättegång. (Björn Larsson Rosvall/TT / TT Nyhetsbyrån)
GängvåldetKriminaliteten

19-årig gängman döms – försökte sälja guldrevolver

Av Tor Gasslander
Publicerad:

En 19-årig gängmedlem döms för grovt vapenbrott efter att polisen hittat material i hans telefon som tyder på att han försökt sälja en guldfärgad revolver, skriver GP.

Enligt utredningen är 19-åringen en så kallad B-aktör inom det kriminella nätverket Backagänget. Det innebär att han inte är en del av den högsta ledningen utan befinner sig på nivån strax under.

Mannen har nekat till brott och hävdat att någon annan använt hans telefon och att vapnet i fråga var en attrapp.

Slängde telefonen när han stoppades av polis
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Två ledare dödades på ett år – intern strid om ledningen av Backagänget (2025)
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Illegala vapen flödar in i Europa – blir handelsvaror hos gängen (2025)
www.tv4.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
GängvåldetKriminalitetenBrott