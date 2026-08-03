Kristersson: ”Kriminella är inte säkra någonstans”

Statsminister Ulf Kristersson (M) beskriver gripandet av den svenske gängtoppen Emin Muqa Kulic i Spanien som ”brottsförebyggande på riktigt”, och tackar svensk polis för deras arbete.

”Vårt budskap till kriminella som gömmer sig utomlands är detta: ni är inte säkra någonstans. Vi kommer hitta er, gripa er och ni kommer att lagföras”, skriver han på X.

Åklagaren har utfärdat en europeisk arresteringsorder för att få Kulic utlämnad till Sverige, där han är häktad i sin utevaro för bland annat medhjälp till mord och mordförsök.