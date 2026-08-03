Uppgift: Gängtoppen var i Spanien i minst ett år

Den nu gripne svenske gängtoppen Emin Muqa Kulic befann sig i Spanien i minst ett år, enligt SVT:s uppgifter.

Enligt SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu utgick svenskt rättsväsende under samma tidsperiod från att han befann sig i Mexiko.

Frågor som hänger i luften är hur 21-åringen tog sig till Spanien utan att upptäckas, hur länge han befann sig där, och om han alls har befunnit sig i Mexiko.

– Det här väcker många frågor.

Kulic uppges vara en ledarfigur i Dalennätverket och en europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få honom utlämnad till Sverige.