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Emin Muqa Kulic/arkivbild på Sagrada familia i Barcelona. (Europol/TT)
GängvåldetKriminaliteten

Uppgift: Gängtoppen var i Spanien i minst ett år

Av Patrik Dahlin
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Den nu gripne svenske gängtoppen Emin Muqa Kulic befann sig i Spanien i minst ett år, enligt SVT:s uppgifter.

Enligt SVT:s kriminalreporter Diamant Salihu utgick svenskt rättsväsende under samma tidsperiod från att han befann sig i Mexiko.

Frågor som hänger i luften är hur 21-åringen tog sig till Spanien utan att upptäckas, hur länge han befann sig där, och om han alls har befunnit sig i Mexiko.

– Det här väcker många frågor.

Kulic uppges vara en ledarfigur i Dalennätverket och en europeisk arresteringsorder har utfärdats för att få honom utlämnad till Sverige.

I helgen kom uppgifter om ett gripande – bekräftades på måndagen
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